Gasquet vence final francesa e conquista seu terceiro título em Montpellier Richard Gasquet se deu melhor na final francesa do Torneio de Montpellier, ATP 250 disputado em quadra dura e coberta, defendendo com êxito o título do ano passado. Neste domingo, o número dez do mundo assegurou a conquista ao derrotar na decisão o compatriota Paul-Henri Mathieu, 93º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em 1 hora e 48 minutos.