Gasquet vence Paire com facilidade e fatura título de Montpellier

MONTPELLIER - O francês Richard Gasquet não teve qualquer dificuldade para conquistar o título do Torneio de Montpellier, o que lhe garante mais 250 pontos no ranking da ATP. Na decisão deste domingo, disputada entre dois tenistas da casa, o número 10 do mundo derrotou o compatriota Benoit Paire, 43º colocado, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1 hora e 8 minutos.

Neste domingo, Gasquet dominou completamente o primeiro set. Ele não teve o seu serviço ameaçado, converteu os dois break points que obteve e fechou a parcial em 6/2. O número 10 do mundo conseguiu nova quebra de saque no começo da segunda parcial, que foi devolvida por Paire. Gasquet, porém, retomou o controle do duelo e conseguiu mais duas quebras, sendo a última delas no nono game, para vencer por 6/3 e garantir o título em Montpellier.

A conquista deste domingo foi a segunda de Gasquet nesta temporada - o francês foi campeão em janeiro do Torneio de Doha. Assim, ele passa a somar nove troféus e recebeu uma premiação de 74 mil euros. Já Paire, que segue sem títulos na carreira, ganhou 39 mil euros.

Os dois franceses vão participar na próxima semana do Torneio de Roterdã. Gasquet estreará na Holanda contra o sérvio Viktor Troicki, enquanto Paire vai encarar o cipriota Marcos Baghdatis.