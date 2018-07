Gasquet vence Paire e fatura título em Montpellier O francês Richard Gasquet não teve qualquer dificuldade para conquistar o título do Torneio de Montpellier, o que lhe garante mais 250 pontos no ranking da ATP. Na decisão deste domingo, disputada entre dois tenistas da casa, o número 10 do mundo derrotou o compatriota Benoit Paire, 43º colocado, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1 hora e 8 minutos.