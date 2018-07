Gasquet vence Verdasco e conquista Aberto de Nice

Gasquet encerrou um jejum de títulos de três anos para conquistar seu sexto troféu de ATP e que não poderia ter vindo em melhor hora.

O francês, que foi brevemente suspenso no ano passado após teste positivo para cocaína, tem lutado para recuperar a forma desde que voltou ao circuito em agosto passado e sua confiança foi ao fundo do poço no mês passado quando foi humilhado pelo tcheco Tomas Berdych no Masters de Monte Carlo.

Numa tentativa de elevar sua moral antes do Aberto da França que começa no domingo e onde vai enfrentar na estreia o número quatro do mundo, o britânico Andy Murray, o francês de 23 anos optou por tentar a sorte no nível mais baixo do circuito ITF.

A aposta deu certo e Gasquet venceu em sequência os torneios de Bordeaux e Nice, o que deixou o número 68 do mundo com dores nas articulações do joelho, mas alegre.

"Estou muito feliz com o que eu consegui aqui," disse Gasquet, que chamou seu treinador duas vezes no terceiro set para tratar do joelho esquerdo e da coxa, à TV francesa Canal + Sport.

"Estou exausto, mas valeu a pena. Eu estive perto de perder este jogo. É o destino. Eu estava destinado a vencer esta final."

Gasquet foi suspenso em maio do ano passado no Sony Ericsson Open, na Flórida, após o resultado positivo para uso de cocaína no exame antidoping, mas depois foi inocentado pelo Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), alegando que o contato com a droga aconteceu inadvertidamente após Gasquet beijar uma mulher em uma boate.

O canhoto Verdasco tentou conter a marca registrada de Gasquet, o backhand cruzado, com seu poderoso forehand.

Gasquet quebrou o serviço em 4-2, quando o espanhol disparou um forehand longo.

Verdasco, segundo cabeça-de-chave, salvou quatro break points em seu saque, mas perdeu o primeiro set no nono game, quando Gasquet desencadeou um perfeito forehand.

Verdasco reagiu no segundo set, impondo sua primeira quebra de serviço com um forehand e fazendo 3-1.

Gasquet recuperou o serviço no nono game, quando Verdasco tentou seu rotineiro forehand.

O francês ficou sob pressão após perder seis games consecutivos e para reencontrar-se no jogo quando perdia por 3-0 no set decisivo.

Depois de desperdiçar três break points no sexto game, Verdasco se descontrolou com a multidão, fazendo com que seu pai tentasse acalmá-lo.

Gasquet queixou-se repetidamente ao árbitro Carlos Bernardes de como Verdasco gritava entre os pontos.

O francês devolveu a quebra, cedeu e quebrou o serviço de volta para forçar um tiebreak.

Depois de finalmente vencer por 7-5 graças a um forehand errado de Verdasco, o francês caiu de costas no solo para a comemorar.