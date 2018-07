Georgiano leva 'pneu', mas se recupera e conquista Torneio de Hamburgo

O georgiano Nikoloz Basilashvili conquistou neste domingo o Torneio de Hamburgo, na Alemanha, e levantou pela primeira vez na carreira a taça de uma competição nível ATP. Na final, o tenista de 26 anos e número 81 do mundo derrotou o argentino Leonardo Mayer, 36º do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 0/6 e 7/5.

Apesar de levar um 'pneu' no segundo set, o georgiano não se deixou abater e venceu a partida em 2h10. Por sinal, levar de 6 a 0 na segunda parcial e depois reagir se tornou rotina para Basilashvili no ATP 500 da Alemanha. Na semifinal, ele superou o chileno Nicolas Jarry também por 2 a 1, com parciais de 7/5, 0/6 e 6/1.

Na decisão, a terceira dele da carreira em nível ATP, ele enfrentou um pouco mais de dificuldade contra o bicampeão em Hamburgo - Mayer venceu no ano passado e em 2014. Basilashvili, após os vice-campeonatos de Memphis, em 2017, e Kitzbühel, em 2016, finalmente conseguiu sair do quase e conquistou o título.

O georgiano saiu na frente com uma vitória por 6/4 e depois foi atropelado na segunda parcial. O terceiro set foi o mais equilibrado e os tenistas seguiram empatados até 5 a 5, quando Basilashvili conseguiu uma quebra. Na sequência, ele sacou para o jogo e fechou em 7/5.