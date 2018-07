Ghem é eliminado no qualifying do Aberto da Austrália O brasileiro André Ghem foi eliminado na terceira e última rodada do qualifying do Aberto da Austrália. Após conquistar duas vitórias, o número 303 do mundo foi derrotado neste sábado pelo espanhol Roberto Bautista Agut, 175º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3, em 1 hora e 32 minutos.