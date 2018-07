Feijão perde duelo brasileiro no qualifying do Aberto da Austrália

Depois de um sorteio na última terça-feira determinar na última terça-feira um duelo brasileiro já na primeira rodada do qualifying para a chave principal do Aberto da Austrália, André Ghem levou a melhor sobre João Souza, o Feijão, com uma vitória por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 8/6, nesta quarta, em Melbourne.

Embora defendesse a condição de nono cabeça de chave do qualifying do Grand Slam australiano e hoje tenha ranking bem melhor do que o do seu compatriota, Feijão não podia ser apontado como favorito, pois Ghem conquistou agora o seu quinto triunfo em sete partidas entre os dois.

Apenas na 219ª posição da ATP atualmente, o gaúcho de 34 anos precisou jogar duas horas e 16 minutos para despachar o 121º tenista do mundo. Com o triunfo, ele se credenciou para enfrentar na segunda rodada do qualifying o japonês Yuya Kibi, o 230º do ranking, que nesta quarta superou o norte-americano Brian Baker com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4). Será o primeiro duelo do brasileiro com o rival oriental.

Outro brasileiro que garantiu classificação à segunda rodada do quali em Melbourne nesta quarta foi o também gaúcho Guilherme Clezar, o 226º da ATP, que eliminou com facilidade o croata Kristijan Mesaros, 243º da ATP, ao aplicar parciais de 6/2 e 6/1.

Agora, porém, Clezar terá pela frente um desafio bem mais complicado em sua tentativa de avançar à última rodada da fase qualificatória para a chave principal. Trata-se do experiente francês, ex-Top 30 e hoje 138º tenista do mundo, que abriu campanha nesta quarta derrotando o sérvio Nikola Milojevic por duplo 6/3.

Hoje integrantes do Top 100 do ranking, os brasileiros Thomaz Bellucci (62º da ATP), Thiago Monteiro (83º) e Rogério Dutra Silva (96º) já estão garantidos na chave principal, que terá os confrontos da primeira rodada sorteados na sexta-feira.

FEMININO

Também nesta quarta-feira, as brasileiras Paula Gonçalves e Teliana Pereira conheceram, após sorteio, quais serão as suas respectivas adversárias na primeira rodada do qualifying da chave feminina de simples do Aberto da Austrália.

Número 1 do Brasil e atual 170ª colocada do ranking da WTA, Paula irá estrear no qualificatório contra a suíça Conny Perrin, 213ª tenista do mundo. Já Teliana, a número 2 do País e 204ª no geral, pegará a japonesa Miyu Kato (186ª).