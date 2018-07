Gilles Simon bate Almagro e fatura título do Torneio de Hamburgo

HAMBURGO - O francês Gilles Simon, número 18 do mundo, conquistou neste domingo o título do Torneio de Hamburgo, disputado em quadras de saibro, que dá 500 pontos ao campeão no ranking da ATP e distribui premiação de 1,115 milhão de euros. Na decisão, ele superou o espanhol Nicolas Almagro por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/4.

A final deste domingo foi equilibrada e Simon precisou de 2 horas e 38 minutos para superar o número 14 do mundo. Agora, o tenista francês acumula nove títulos na sua carreira profissional, sendo que nesta temporada foi campeão do Torneio de Sydney, na Austrália, em janeiro.

No primeiro set da decisão, Simon conseguiu uma quebra de serviço, abriu 3/1 e salvou oito break-points para vencer por 6/4. Os dois tenistas oscilaram muito na segunda parcial. Almagro fez 3/0, mas permitiu a virada de Simon para 4/3. Porém,o espanhol reagiu, venceu três games seguidos e triunfou por 6/4.

Assim, a disputa seguiu para o tie-break. Simon conseguiu uma quebra de serviço logo no primeiro game, abriu 2/0 e confirmou o seu serviço mais quatro vezes para triunfar por 6/4 e se tornar o primeiro tenista francês a ser campeão do Torneio de Hamburgo nos últimos 25 anos.