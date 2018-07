Gilles Simon bate Andy Roddick, que cai em 3.ª estreia seguida

ROMA - O francês Gilles Simon venceu o norte-americano Andy Roddick por 2 sets a 0, com duplo 6/3, nesta segunda-feira, e se garantiu na segunda rodada do Masters 1.000 de Roma. Com a derrota, o atual 12.º colocado do ranking da ATP amargou a sua terceira eliminação seguida em uma estreia e a segunda consecutiva em um torneio disputado em quadras de saibro.

Já Simon, hoje na 19.ª posição do tênis mundial, festejou o seu segundo triunfo seguido sobre Roddick, que já havia sido batido pelo francês no Torneio de Washington do ano passado, também por duplo 6/3. Antes disso, o tenista dos Estados Unidos superou o rival em duelos em Miami e Paris, respectivamente em 2007 e 2008.

Especialista em pisos rápidos, Roddick segue sofrendo para obter bons resultados no saibro. Antes de perder para Simon, ele caiu diante do italiano Flavio Cipolla, atual 134.º da ATP, na estreia do Masters 1.000 de Madri, na semana passada. Antes disso, ele foi surpreendido pelo uruguaio Pablo Cuevas, hoje o 56.º do ranking, logo na primeira rodada em Miami.

Com o triunfo sobre Roddick, Simon terá pela frente na segunda rodada em Roma o vencedor do confronto entre o norte-americano John Isner e o argentino Juan Ignacio Chela.

Em outro duelo já encerrado nesta segunda-feira em Roma, o russo Igor Andreev bateu o espanhol Pere Riba por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, e também se garantiu na segunda rodada. Agora, por um lugar nas oitavas de final, ele irá medir forças com o francês Richard Gasquet, 16.º cabeça de chave, que estreou com vitória sobre o espanhol Albert Montañes por 2 sets a 0, com 6/2 e 6/3.