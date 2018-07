Gilles Simon é surpreendido e cai na estreia na China

Berankis aproveitou o dia irregular do número 34 do mundo no serviço e conseguiu quatro quebras para vencer com tranquilidade. Agora, o lituano se prepara para enfrentar o eslovaco Lukas Lacko, 85.º do mundo, que passou na estreia pelo russo Evgeny Donskoy.

Ainda nesta terça, foi definido o adversário do cabeça de chave número 1, David Ferrer, na segunda rodada. Depois de folgar na primeira, o espanhol estreará diante do sérvio Viktor Troicki, 174.º do ranking, que contou com o abandono do eslovaco Martin Klizan no terceiro set para avançar.

Em outros jogos do dia, os cabeças de chave número 6 e 7 também estrearam com vitórias. Santiago Giraldo, sexto favorito, passou por 2 sets a 1 diante do chinês Bowen Ouyang, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/4. Já o canadense Vasek Pospisil, sétimo, derrotou o russo Teymuraz Gabashvili em dois sets: 6/3 e 6/4.

Outro cabeça de chave que venceu foi o italiano Andreas Seppi, oitavo favorito, que passou pelo argentino Máximo González por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2. Os últimos classificados à segunda rodada do Torneio de Shenzhen foram Sam Groth, Thanasi Kokkinakis e Gilles Müller