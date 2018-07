Giorgi surpreende Radwanska na Polônia e fará final com eslovaca Schmiedlova

Para desbancar o favoritismo de Radwanska em plena Polônia, Giorgi aproveitou três de cinco chances de quebrar o saque da rival, que não conseguiu converter nenhum dos três break points cedidos pela italiana na partida.

Hoje na 34ª posição da WTA, Giorgi terá como adversária na decisão a eslovaca Karolina Schmiedlova, que na outra semifinal da competição superou a belga Alison Van Uytvanck com parciais de 6/4 e 6/1. Essa será a primeira vez que Giorgi irá encarar Schmiedlova, apenas a atual 67ª tenista do mundo.

CAMPEÃ CAI EM CHARLESTON - A alemã Angelique Kerber despachou a atual campeã do Torneio de Charleston, a sua compatriota Andrea Petkovic, com uma vitória por 2 sets a 0, com duplo 6/4, neste sábado, para garantir vaga na final da competição norte-americana.

Atual 16ª tenista do ranking mundial, Kerber superou a 11ª colocada da WTA em uma hora e 34 minutos e assim se credenciou para jogar pelo título neste domingo. A sua adversária na decisão será a norte-americana Madison Keys, que na outra semifinal deste sábado eliminou a checa Lucie Hradecka com parciais de 6/1 e 6/4.

MASCULINO - Duas competições válidas pelo circuito principal da ATP definiram finalistas neste sábado. Em Houston, nos Estados Unidos, destaque para o tenista local Jack Sock, que desbancou o favoritismo do sul-africano Kevin Anderson, terceiro cabeça de chave, com uma vitória por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3.

E a final deste domingo será totalmente norte-americana em Houston, pois no outro jogo que valeu vaga na decisão Sam Querrey superou o espanhol Fernando Verdasco por 2 sets a 1, com 7/5, 2/6 e 6/4.

Já no Torneio de Casablanca, no Marrocos, o eslovaco Martin Klizan jogará pelo título neste domingo diante do espanhol Daniel Gimeno-Traver. Segundo cabeça de chave, o tenista da Eslováquia avançou à final ao derrotar o bósnio Damir Dzumhur por 2 sets a 1, com 4/6, 6/4 e 6/0. Já o jogador da Espanha eliminou o checo Jiri Vesely, terceiro pré-classificado, também de virada, com parciais de 6/7 (3/7), 6/4 e 6/4.