Gisela Dulko encerra carreira no tênis aos 27 anos A argentina Gisela Dulko anunciou nesta segunda-feira sua aposentadoria do tênis profissional aos 27 anos. Ex-número 1 do mundo no ranking de duplas, ela revelou não ter mais "a mesma gana" e nem estar "disposta a fazer os sacrifícios que uma tenista precisa fazer".