Goerges abandona, e Kvitova encara Wozniacki na semifinal em Doha

A checa Petra Kvitova será a adversária da líder do ranking mundial , Caroline Wozniacki, nas semifinais do Torneio de Doha, no Catar. Nesta sexta-feira, a número 21 do mundo contou com a desistência de sua adversária, a alemã Julia Goerges, para passar pelas quartas de final.

Número 10 do mundo, Goerges entrou em quadra como favorita, mas perdeu o primeiro set por 6 a 4. No segundo, quando perdia por 2 a 1, acusou problema físico e pediu para abandonar o confronto. Melhor para Kvitova, que segue em busca do título e, consequentemente, do retorno ao Top 10 do ranking.

"Eu estou tentando. É incrível!", declarou a checa logo após a partida. "É minha sexta participação em Doha e minha primeira semifinal. Estou muito feliz com isso. Estou tentando continuar minha sequência, mas não é fácil. Especialmente hoje, com a Julia jogando tão bem. Infelizmente, ela teve que abandonar, mas espero que esteja bem para voltar logo."

Se Kvitova e Wozniacki disputarão uma vaga na decisão, a outra finalista já está definida. A espanhola Garbiñe Muguruza avançou direto à disputa pelo título depois que sua adversária na semifinal, a romena Simona Halep, precisou abandonar também por contusão.