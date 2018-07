Goerges e Sevastova vencem e duelam na final de torneio da WTA na Espanha

A alemã Julia Goerges e a letã Anastasija Sevastova triunfaram neste sábado sobre a norte-americana Catherine Bells e a francesa Caroline Garcia, respectivamente, e se classificaram para a decisão do Torneio de Maiorca, disputado em quadras de grama, que será realizada no domingo.

O triunfo mais fácil foi o de Goerges, a número 59 do mundo, que aplicou um duplo 6/1 em Bellis, a 42 ª colocada no ranking da WTA. Ambas haviam chegado às semifinais após passarem por favoritas em rodadas anteriores, pois a alemã tinha batido a russa Anastasia Pavlyuchenkova, enquanto a americana eliminou logo na estreia a espanhola Carla Suárez Navarro.

Já na reedição da final da edição de 2016 do Torneio de Maiorca, Sevastova, a número 19 do mundo, se vingou ao bater Garcia, a 23ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

A final do Torneio de Maiorca, evento preparatório para Wimbledon, será o quinto confronto entre Goerges e Sevastova, sendo que a alemã está em vantagem de 3 a 1 no retrospecto.