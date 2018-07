Goerges elimina Wozniacki e encara Radwanska em final

No sábado, a alemã disputará sua primeira final do ano, em busca do seu terceiro título da carreira. Sua adversária será a polonesa Agnieszka Radwanska, que despachou a sérvia Jelena Jankovic por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 6/0.

Com a derrota desta sexta, Wozniacki confirma sua queda de rendimento após a eliminação nas quartas de final do Aberto da Austrália. O revés em Melbourne custou a liderança do ranking à dinamarquesa. Desde então, ela caiu na segunda rodada em Doha e foi derrotada na nesta semifinal de Dubai.

Seu único resultado relevante foi a vitória sobre a também ex-número 1 Ana Ivanovic, nas quartas de final. Como defendia o título em Dubai, a dinamarquesa poderá cair até duas posições no ranking, da quarta para a sexta colocação.

Enquanto Wozniacki decepciona neste início de temporada, a finalista Agnieszka Radwanska segue confirmando seu bom momento em 2012. Em busca do seu sétimo título de nível WTA, a polonesa chegou à semifinal em Sydney, às quartas no Aberto da Austrália e à semifinal em Doha. Em Dubai, ela disputará sua primeira decisão do ano.