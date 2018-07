Goffin e Bautista Agut vencem e se enfrentam em Barcelona

O belga David Goffin e o espanhol Roberto Bautista Agut vão fazer um dos confrontos das quartas de final do Torneio de Barcelona, ATP 500 disputado em quadras de saibro. Nesta quinta-feira, ambos confirmaram o favoritismo em seus confrontos e agora vão medir forças por uma vaga nas semifinais.

Número dez do mundo, Goffin foi quem mais encontrou dificuldades para avançar. De virada, o tenista belga derrotou o russo Karen Khachanov, o 37º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (7/2) e 6/0, em 1 hora e 57 minutos.

Em um duelo de espanhóis, Bautista Agut, o número 15 do mundo, venceu fácil Pablo Andujar, o 153º colocado no ranking, por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1 hora e 18 minutos.

O confronto entre Goffin e Bautista Agut, além de valer uma vaga nas semifinais do Torneio de Barcelona, será um desempate, pois cada um venceu dois jogos entre eles. Mas o belga triunfou nas últimas duas vezes, incluindo uma nesta temporada, no Masters 1000 de Montecarlo.

Os outros três jogos das quartas de final do Torneio de Barcelona já estavam definidos e serão: Rafael Nadal (Espanha) x Martin Klizan (Eslováquia), Stefanos Tsitsipas (Grécia) x Dominc Thiem (Áustria) e Pablo Carreño Busta (Espanha) x Grigor Dimitrov (Bulgária).