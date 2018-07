Goffin e Del Potro confirmam favoritismo e vencem no Torneio da Basileia

O belga David Goffin e o argentino Juan Martín del Potro confirmaram o favoritismo nesta quarta-feira e venceram seus compromissos pelo Torneio da Basileia, na Suíça. Goffin superou o sul-coreano Hyeon Chung por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, enquanto Del Potro passou pelo português João Sousa em três sets: 6/1, 4/6 e 6/1.

Terceiro cabeça de chave na Basileia, Goffin mostrou toda sua superioridade diante de Chung para eliminar o rival, apenas o 57.º do ranking, em pouco mais de uma hora de partida. O belga teve o saque ameaçado em algumas oportunidades, mas conseguiu incríveis 16 break points, dos quais aproveitou seis.

Com o resultado, Goffin se garantiu nas quartas de final do torneio suíço, na qual vai enfrentar o norte-americano Jack Sock. Quinto cabeça de chave, ele passou nesta quarta-feira pelo canadense Vasek Pospisil por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/4.

Já Del Potro teve bem mais trabalho para exercer seu favoritismo diante de João Sousa e precisou de 1h45min para vencer na estreia. O quarto cabeça de chave da competição levou um susto no segundo set, mas aproveitou cinco das 10 oportunidades de quebra que teve para eliminar o número 60 do mundo.

Como a partida de Del Potro era válida ainda pela primeira rodada, ele avançou às oitavas de final na Basileia. Agora, vai duelar com o francês Julien Benneteau, número 93 do mundo, que passou na estreia pelo norte-americano Donald Young por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Cabeça de chave número 6, o espanhol Roberto Bautista Agut eliminou o norte-americano Ryan Harrison por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/1). Já o sétimo favorito, o francês Adrian Mannarino, bateu o belga Ruben Bemelmans em três sets: 7/6 (7/0), 4/6 e 6/1. O húngaro Marton Fucsovics e o croata Borna Coric também estrearam com vitória.

ÁUSTRIA

Já no Torneio de Viena, o principal favorito, Alexander Zverev, fez sua parte e avançou às quartas de final. O número 5 do mundo eliminou o francês Gilles Simon por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/4, e vai encarar na próxima fase o vencedor do duelo entre o bósnio Damir Dzumhur e o francês Jo-Wilfried Tsonga, oitavo cabeça de chave.