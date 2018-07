Goffin e João Sousa fazem a final do Torneio de Metz

O belga David Goffin e o português João Sousa são os dois tenistas classificados para a final do Torneio de Metz, na França. Ambos ganharam as semifinais neste sábado, pelo mesmo placar de 2 sets a 0, e vão se enfrentar neste domingo na decisão do título.

Número 45 do mundo, Goffin ganhou neste sábado do alemão Jan-Lennard Struff, que ocupa a 61.ª posição do ranking e era a grande surpresa do torneio - o único semifinalista que não era cabeça de chave. O placar do jogo foi 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3.

João Sousa, por sua vez, provocou uma zebra neste sábado. Número 39 do mundo, ele eliminou o francês Gael Monfils, que jogava em casa e era o segundo cabeça de chave do torneio - ocupa o 18.º lugar no ranking. Para isso, também fez 2 a 0, com 7/6 (8/6) e 6/2.

Os dois finalistas têm apenas um título cada no circuito da ATP. Goffin ganhou neste ano em Kitzbuhel, enquanto João Sousa foi campeão na temporada passada em Kuala Lumpur. No histórico do confronto entre eles, o belga leva vantagem: venceu o único jogo disputado.