Goffin e Kyle Edmund vão abrir final da Copa Davis; Murray também jogará duplas

Goffin é o atual 16º do ranking da ATP, enquanto Edmund figura na 100ª posição. Este primeiro jogo terá início às 10h30 (horário de Brasília). Em seguida, Andy Murray vai duelar com Ruben Bemelmans, 108º do mundo.

Vice-líder do ranking e dono de títulos em Wimbledon e no US Open, Murray é a maior esperança dos britânicos, que tentam encerrar um jejum de 78 anos sem títulos na Davis. Neste confronto, vai jogar nos três dias, incluindo a partida de duplas, ao lado do irmão Jamie Murray.

No sábado, eles vão enfrentar Steve Darcis e Kimmer Coppejans a partir do meio-dia. No domingo, Murray vai encarar Goffin e Kyle Edmund enfrentará Bemelmans, se houver a necessidade de disputar o quinto jogo da série melhor-de-cinco partidas.