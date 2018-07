Goffin, Tsonga e Ferrer avançam às quartas de final em Antuérpia

Os favoritos não decepcionaram no Torneio de Antuérpia nesta quinta-feira. O belga David Goffin e o francês Jo-Wilfried Tsonga estrearam com vitória e o veterano espanhol David Ferrer venceu mais uma na chave do torneio belga, de nível ATP 250.

Maior candidato ao título, Goffin derrotou o jovem norte-americano Frances Tiafoe, de apenas 19 anos, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/2. Nas quartas de final, o tenista da casa vai enfrentar o grego Stefanos Tsitsipas, que contou com o abandono do croata Ivo Karlovic no segundo set. O tenista da Grécia vencia por 7/6 (7/4) e 5/6.

Quinto cabeça de chave, Ferrer despachou o local Steve Darcis em três sets: 7/5, 5/7 e 6/3. Na sequência, o tenista de 35 anos vai duelar com o argentino Diego Schwartzman, que superou o norte-americano Ernesto Escobedo por 6/3 e 7/6 (7/5).

Jo-Wilfried Tsonga, por sua vez, levou a melhor no duelo francês contra Kenny De Schepper. O segundo cabeça de chave venceu por 6/4 e 6/3. Nas quartas, Tsonga terá pela frente outro compatriota, Julien Benneteau.

FAVORITOS CAEM EM MOSCOU

Já na competição russa, também de nível ATP 250, os principais candidatos ao título se despediram nesta quinta. Primeiro cabeça de chave, o espanhol Pablo Carreño Busta foi eliminado pelo local Daniil Medvedev por duplo 6/3. Segundo pré-classificado, Albert Ramos-Viñolas foi batido pelo casaque Alexander Bublik por 4/6, 7/5 e 6/2.

Pela mesma rodada, o lituano Ricardas Berankis venceu o sérvio Filip Krajinovic por 3/6, 7/5 e 6/4, e o bósnio Mirza Basic eliminou o sérvio Laslo Djere por duplo 6/1.