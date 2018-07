González, campeão olímpico de tênis, vai se aposentar em março

González, de 31 anos, tem sofrido problemas físicos desde que passou por uma cirurgia no quadril em 2010, e caiu para a posição 268 do mundo.

"Esses têm sido meses muito difíceis para mim, durante os quais eu percebi que não tenho a energia que preciso e nem estou preparado para fazer tudo que preciso para estar onde eu quero estar", disse González, vice-campeão do Aberto da Austrália de 2007.

"Estou me aposentando do tênis profissional, mas quero continuar perto do tênis... Após chorar o fim da minha carreira, não haverá nada melhor do que trabalhar na minha fundação (para desenvolver o esporte no Chile)", disse em entrevista coletiva.

González, um dos atletas mais bem-sucedidos do esporte chileno com 11 títulos da ATP, alcançou o número cinco do ranking em janeiro de 2007 e conquistou o título olímpico de duplas e a medalha de bronze no simples nos Jogos de Atenas, em 2004.

Quatro anos depois, em Pequim, ele levou uma medalha de prata no simples.

"Tive grandes momentos. Tem a final do Aberto da Austrália (perdeu para Roger Federer), os dois Jogos Olímpicos. Sempre me motivei pelo apoio do público, isso é algo que você nunca esquece."

(Reportagem de Claudio Cerda)