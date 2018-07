González é eliminado na estreia no Torneio de Barcelona O chileno Fernando González foi surpreendentemente eliminado na sua partida de estreia no Torneio de Barcelona. Nesta quarta-feira, o cabeça de chave número quatro na chave espanhola foi derrotado pelo espanhol Albert Ramos-Vinolas, número 161 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (8/10) e 6/3, em 2 horas e 15 minutos.