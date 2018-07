González e Hewitt são eliminados no Torneio de Houston

O chileno Fernando González decepcionou na noite de sexta-feira e se despediu precocemente do Torneio de Houston, ao ser derrotado pelo argentino Horacio Zeballos por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Foi apenas o segundo jogo do cabeça de chave número 1 na competição disputada nos Estados Unidos.

Considerado uma das revelações da temporada passada, Zeballos garantiu vaga em sua segunda semifinal de um torneio ATP. Ele terá pela frente o compatriota Juan Ignacio Chela, que surpreendeu ao eliminar o australiano Lleyton Hewitt, ex-número 1 do mundo, por 6/4 e 6/3.

A outra semifinal será americana. Wayne Odesnik enfrentará Sam Querrey após derrotar o belga Xavier Malisse por 6/4 e 6/1. Querrey, por sua vez, despachou o chileno Nicolas Massu por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/4.