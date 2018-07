González perde em Miami e encerra carreira aos 31 anos

González chegou a salvar dois match points antes de ceder a vitória com uma dupla falta no terceiro set - Mahut fechou o jogo com parciais de 7/5, 4/6 e 7/6 (7/3). O erro no serviço encerrou a carreira do chileno, que havia anunciado sua aposentadoria ao fim do Masters de Miami.

Dono de um dos mais potentes golpes de direita do circuito, González decidiu abandonar as quadras depois de sofrer com seguidas lesões, no joelho e no quadril. O ex-número cinco do mundo tentou recuperar a sua melhor forma nas últimas temporadas, sem sucesso. Por fim, decidiu se aposentar em fevereiro deste ano.

Após ser derrotado por Mahut, o chileno foi homenageado pela organização do torneio. Um vídeo com mensagens de tenistas como Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray e David Nalbandian foi exibido nos telões da quadra central. "Este vídeo foi demais. Não apenas porque tinha grandes jogadores. Não estamos falando apenas de tênis, mas também de amizade", disse o chileno, emocionado.

Aos 31 anos, González se despede do tênis profissional com 11 títulos ATP no currículo, além de três medalhas olímpicas e uma final de Grand Slam - no Aberto da Austrália de 2007. Com estes feitos, o chileno se tornou um dos maiores atletas do seu país e da América do Sul.

Com a vitória na estreia, Nicolas Mahut enfrentará na segunda rodada o checo Tomas Berdych, sétimo cabeça de chave do torneio. Antes da despedida de González, Nikolay Davydenko, David Nalbandian garantiram suas vagas na próxima rodada. Também venceram o alemão Tommy Haas, o belga Xavier Malisse, o colombiano Santiago Giraldo e o francês Arnaud Clément.