Görges bate favorita francesa e fatura última vaga em semifinal de torneio chinês

A alemã Julia Görges conquistou nesta sexta-feira a última vaga que faltava ser preenchida nas semifinais do Torneio de Zhuhai, competição chinesa que reúne as tenistas mais bem ranqueadas depois daquelas oito melhores da temporada que disputaram o Masters da WTA, em Cingapura, na semana passada. Ela se garantiu na luta por uma vaga na decisão ao derrotar a francesa Kristina Mladenovic, principal cabeça de chave do evento, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/4).

Com o resultado, Görges assegurou a primeira posição do Grupo A do Torneio de Zhuhai, que é dividido em quatro chaves e classifica apenas as líderes de cada uma delas às semifinais. A norte-americana CoCo Vandeweghe, a letã Anastasija Sevastova e a australiana Ashleigh Barty foram as outras tenistas que haviam avançado à próxima fase ao vencerem partidas na última quinta-feira.

Sétima cabeça de chave em Zhuhai, Görges terminou o estágio inicial da competição com duas vitórias em dois jogos. Antes de eliminar Mladenovic, ela também superou a eslovaca Magdalena Rybarikova, que acabou terminando na vice-liderança deste Grupo A, com um triunfo e uma derrota. Já a francesa perdeu seus dois duelos da primeira fase e ficou na lanterna.

Embalada pela conquista do Torneio de Moscou, Görges vem de sete vitórias seguidas e terá Anastasija Sevastova como adversária na semifinal deste sábado, enquanto CoCo Vandeweghe medirá forças com Ashleigh Barty pela outra vaga na decisão.

Eliminadas por antecipação da luta por lugar nas semifinais, quatro tenistas entraram em quadra nesta sexta-feira apenas para cumprir tabela em Zhuhai. Uma delas foi a checa Barbora Strycova, que contou com a desistência por lesão da norte-americana Sloane Stephens, atual campeã do US Open, quando vencia o primeiro set por 5 a 0.

A chinesa Shuai Peng, por sua vez, viu a russa Elena Vesnina desistir do confronto entre as duas quando perdia o segundo set por 1/0, após ter sido superada por 6/2 na parcial inicial.