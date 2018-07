Görges bate russa na final em Moscou e volta a ser campeã após seis anos

A alemã Julia Görges confirmou o favoritismo e venceu a final do Torneio de Moscou, na Rússia, neste sábado. Diante da anfitriã Daria Kasatkina, a cabeça de chave número 7 não teve maiores dificuldades para levar a melhor por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, e ficar com o troféu da competição.

+ Ferrer e Goffin são eliminados e Tsonga vai à semifinal na Antuérpia

Görges precisou de somente 1h06min para despachar Kasatkina. O resultado deu à alemã apenas seu terceiro título no circuito da WTA, sendo o primeiro nos últimos seis anos. Afinal, seu último troféu antes de Moscou havia sido conquistado em 2011, em Stuttgart.

Depois de tanta espera, Görges foi precisa na decisão e confirmou as duas oportunidades de quebra que teve no primeiro set para fechar. Na segunda parcial, voltou a aproveitar dois break points, segurou bem as investidas da adversária e confirmou o triunfo.

A conquista em Moscou deve representar uma ascensão significativa no ranking da WTA para Görges, atualmente a 27.ª colocada do ranking. Kasatkina também deve subir, apesar da derrota, e deixar a 29.ª posição da lista.