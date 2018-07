Görges bate Vandeweghe em final na China e conquista maior título de sua carreira

Aos 29 anos de idade, a alemã Julia Görges conquistou neste domingo, na China, o maior título de sua carreira. Ela comemorou o feito ao vencer a norte-americana CoCo Vandeweghe por 2 sets a 1, com parciais de 7/5 e 6/1, na final do Torneio de Zhuhai, competição que reúne as tenistas mais bem ranqueadas depois daquelas oito melhores da temporada que disputaram o Masters da WTA, em Cingapura, na semana passada.

Esse também foi o término de temporada dos sonhos para Görges, que ocupa a 18ª posição do ranking mundial e neste ano ganhou dois títulos, além de ter alcançado cinco finais. E o triunfo deste domingo foi comemorado em grande estilo, pois ela recebeu o troféu de campeã em Zhuhai das mãos da sua compatriota Steffi Graf, que foi uma das maiores tenistas da história, com 22 títulos de Grand Slam.

"Eu não posso imaginar um final de temporada melhor para mim, com dois títulos em duas semanas... E este é o maior de todos", afirmou Görges, que no último dia 21 de outubro também se sagrou campeã do Torneio de Moscou, na Rússia. "Já estou ansiosa para o próximo ano", completou a tenista, confiante de que poderá dar continuidade ao seu bom momento em 2018.

Com o triunfo deste domingo na competição derradeira desta temporada da WTA, Görges deverá ser confirmada nesta segunda-feira como nova integrante do Top 15 do ranking mundial, do qual hoje já faz parte a norte-americana CoCo Vandeweghe, 12ª colocada.

Para superar a tenista dos Estados Unidos na final deste domingo, a alemã aproveitou duas das três chances que teve de quebrar o saque da adversária, que converteu o único break point cedido por Görges antes de ser derrotada por 7/5 no primeiro set.

Já na segunda parcial, esta amplamente dominada pela campeã, Görges confirmou todos os seus serviços sem oferecer chances de quebra e ainda foi feliz em três de cinco oportunidades de ganhar games no saque da rival para liquidar a partida em 6/1.

Essa foi a terceira vitória de Görges em cinco duelos com Vandeweghe, que havia levado a melhor no confronto anterior entre as duas, também realizado neste ano, ao arrasá-la por 6/3 e 6/1 em solo norte-americano em partida válida pela Fed Cup, espécie de versão feminina da Copa Davis.

Görges também passou a contabilizar um total de quatro títulos de simples no circuito profissional da WTA. Antes dos troféus erguidos neste ano em Moscou e Zhuhai, ela se sagrou campeã do Torneio de Stuttgart, em 2011, e faturou a sua primeira taça em Bad Gastein, na Áustria, em 2010.