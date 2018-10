Görges confirma favoritismo e vai encarar suíça na final em Luxemburgo

A alemã Julia Görges garantiu vaga na decisão do Torneio de Luxemburgo nesta sexta-feira. Cabeça de chave número 1, a tenista teve muita dificuldade, mas venceu na semifinal a canadense Eugenie Bouchard por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (3/7), 7/5 e 6/1.

Görges precisou de 2h20min, mas superou mais um dia pouco inspirado no serviço e garantiu-se na decisão. A número 9 do mundo chegou a ter o saque quebrado em três oportunidades, mas atacou o serviço da 108.ª colocada do ranking e aproveitou seis dos 12 break points que teve.

Na grande final, Görges vai encarar a suíça Belinda Bencic, que também sofreu para avançar nesta sexta-feira. A número 47 do mundo venceu Dayana Yastremska por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 7/6 (7/5), e acabou com a sequência positiva da ucraniana, que vinha do título em Hong Kong no fim de semana e de oito vitórias seguidas.

Apesar da diferença entre elas no ranking, as finalistas estão empatadas no histórico de confrontos diretos, com uma vitória para cada lado. Görges tentará conquistar o sexto título de sua carreira, o segundo na temporada, enquanto Bencic busca seu terceiro troféu, que seria o primeiro em 2018.

RÚSSIA

No Torneio de Moscou, a tunisiana Ons Jabeur surpreendeu nesta sexta-feira e garantiu vaga na decisão. Vinda do qualifying, a número 101 do mundo derrotou a letã Anastasija Sevastova, cabeça de chave número 5, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3.

Na final, Jabeur vai encarar outra das favoritas da competição. Ela terá pela frente a russa Daria Kasatkina, sexta cabeça de chave, que aproveitou a força da torcida da casa para eliminar na semifinal a britânica Johanna Konta, número 44 do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.