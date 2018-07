Görges é surpreendida e perde para sérvia nas quartas de final em Moscou

Principal favorita ao título do Torneio de Moscou, a alemã Julia Görges decepcionou nas quartas de final e foi eliminada precocemente. Nesta sexta-feira, a número dez do mundo foi surpreendida ao perder para a sérvia Olga Danilovic, apenas a 187ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com duplo 6/3.

Görges era a única Top 10 participante deste torneio russo de nível International, que faz sua estreia no calendário, sendo realizado em quadras de saibro. Mas a alemã acabou sendo batida pela sérvia, que converteu quatro de oito break points e só perdeu o seu saque uma vez no confronto desta sexta-feira, se classificando às semifinais em Moscou.

A rival de Danilovic nas semifinais na Rússia vai ser a única cabeça de chave que restou no evento. E será uma rival descansada, pois a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich, a número 42 do mundo, nem precisou entrar em quadra, pois a letã Anastasija Sevastova, a 20ª colocada no ranking, desistiu da competição por estar lesionada.

A outra semifinal do Torneio de Moscou já está definida. Em duelo russo, Anastasia Potapova (204ª) superou Valentyna Ivakhnenko (199ª) por 1/6, 6/3 e 6/2, e agora duelará com a eslovena Tamara Zidansek (90ª), que derrotou a alemã Laura Siegemund (217ª) por 6/3 e 6/4.