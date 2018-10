Görges sofre, mas derrota croata e vai à semifinal em Luxemburgo

A alemã Julia Görges confirmou o favoritismo e avançou às semifinais do Torneio de Luxemburgo. A cabeça de chave número 1 da competição precisou suar muito, mas derrotou nesta quinta-feira a croata Donna Vekic por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3, para ficar a duas vitórias do título.

Número 9 do mundo, Görges precisou de quase duas horas para eliminar a sexta cabeça de chave da competição. A alemã teve o saque quebrado apenas uma vez, no segundo set, mas foi precisa para aproveitar somente dois break points e arrancar para o triunfo sobre a 35.ª colocada do ranking.

Nas semifinais, Görges terá pela frente a canadense Eugenie Bouchard, que nem precisou jogar uma partida inteira para avançar. Nesta quinta, ela havia perdido o primeiro set para Andrea Petkovic por 6/4 e vencia o segundo por 4/0 quando a alemã precisou abandonar por uma lesão na coxa.

Quem também avançou nesta quinta foi a ucraniana Dayana Yastremska. Em alta após o título conquistado em Hong Kong no fim de semana, a número 66 do ranking emendou a oitava vitória consecutiva ao passar pela russa Margarita Gasparyan por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

Na luta por uma vaga na decisão, Yastremska terá pela frente a 47.ª colocada do ranking, a suíça Belinda Bencic. Ela também não teve maiores dificuldades para derrotar a bielo-russa Vera Lapko por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

RÚSSIA

No Torneio de Moscou, destaque para a letã Anastasija Sevastova. Cabeça de chave número 5, ela derrotou nesta quinta a russa Vera Zvonareva por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/3. Na semifinal, ela pegará a tunisiana Ons Jabeur, que passou pela estoniana Anett Kontaveit, oitava cabeça de chave, em sets diretos: 7/5 e 6/1.

Sexta favorita da competição, a russa Daria Kasatkina também garantiu a classificação ao eliminar a compatriota Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Agora, ela terá pela frente a britânica Johanna Konta, que passou pela bielo-russa Aliaksandra Sasnovich em três sets: 6/2, 2/6 e 7/6 (7/2).