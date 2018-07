Grã-Bretanha confirma Murray fora da Copa Davis

Campeão de Wimbledon no último fim de semana, Andy Murray vai desfalcar a Grã-Bretanha no duelo contra a Sérvia, válido pelas quartas de final da Copa Davis. A confirmação veio com a escolha de Kyle Edmund e James Ward como jogadores de simples para a série, marcada para Belgrado e que teve seu sorteio realizado nesta quinta-feira.

Murray, que foi fundamental para a conquista do título da Copa Davis pela Grã-Bretanha no ano passado, chegou a ser convocado para o duelo, mas após a conquista de Wimbledon deu declarações sugerindo que não iria enfrentar a Sérvia, que também terá um desfalque de peso, com a ausência de Novak Djokovic.

E com a realização do sorteio nesta quinta, ficou definido que Edmund (67º colocado no ranking) vai abrir a série contra Janko Tipsarevic (405º) nesta sexta. Depois, Ward (240º) duelará com Dusan Lajovic (81º). Os duelos de simples se invertem no domingo. Já no sábado, Tipsarevic e Nenad Zimonjic enfrentam nas duplas os britânicos Jamie Murray e Dominic Inglot.

DEL POTRO JOGA DUPLAS - Sem atuar há quatro anos na Copa Davis, Juan Martin Del Potro, que foi campeão do US Open em 2009, mas depois disso viveu grandes períodos de inatividade em razão de graves lesões, foi escalado pela Argentina para o jogo de duplas na série pelas quartas de final com a Itália, em Pesaro.

O ex-número 3 do mundo, que está apenas em 139º lugar no ranking, vai formar dupla com Guido Pella. Juntos, no próximo sábado, eles terão pela frente Paolo Lorenzi e Marco Cechhinato.

O primeiro jogo da série reunirá o argentino Federico Delbonis (40º) e o italiano Andreas Seppi (52º). Depois Juan Monaco (94º) vai encarar Fabio Fognini (36º). Os confrontos de sexta são invertidos no domingo.

REPÚBLICA CHECA x FRANÇA - Número dez do mundo, o francês Jo-Wilfried Tsonga vai abrir o duelo com a República Checa diante de Lukas Rosol (78º). O outro jogo de simples desta sexta-feira será entre Lucas Pouille (21º) e Jiri Vesely (50º). No sábado, os checos Adam Pavlasek e Radek Stepanek vão encarar os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut.