Grã-Bretanha escolhe Queen's para duelo contra a França na Davis A Grã-Bretanha escolheu realizar o confronto com a França, válido pelas quartas de final do Grupo Mundial da Copa Davis, em uma quadra de grama do Queen''s Club. A confirmação do palco do confronto, marcada para o período entre 17 e 19 de julho, foi realizada nesta terça-feira pela Associação Britânica de Tênis.