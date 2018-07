Grã-Bretanha volta ao Top 10 após 32 anos e Teliana deixa de ser número 1 do País

A disputa do Torneio de Pequim na última semana movimentou o ranking da WTA e provocou um feito histórico para o tênis feminino da Grã-Bretanha, que voltou a ter uma tenista entre as dez melhores do mundo após 32 anos. E o fim do jejum foi provocado por Johanna Konta.

Vice-campeã em Pequim, Konta ascendeu cinco posições e se tornou a número 9 do mundo, com 3.455 pontos, e, assim, entrou no Top 10. A última tenista britânica a estar no seleto grupo foi Jo Durie, em 1984.

A algoz de Konta na decisão em Pequim foi a polonesa Agnieszka Radwanska, que segue na terceira posição no ranking da WTA, com 6.145 pontos. A lista continua sendo liderada pela alemã Angelique Kerber, que parou na terceira rodada na China, com 8.390 pontos, seguida pela norte-americana Serena Williams, com 7.050.

Campeã no ano passado em Pequim, a espanhola Garbiñe Muguruza não passou da terceira rodada do torneio nesta temporada e caiu do quarto para o sexto lugar no ranking, com 4.366 pontos. A romena Simona Halep e a checa Karolina Pliskova, mesmo parando também na terceira rodada, se aproveitaram dessa queda da espanhola e subiram para o quarto e o quinto lugar, respectivamente, no ranking.

Semifinalista na China, a norte-americana Madison Keys subiu do nono para o sétimo lugar, ultrapassando a russa Svetlana Kuznestova, que foi eliminada na terceira rodada em Pequim e agora é a oitava colocada, e a eslovaca Dominika Cibulkova, agora a número 10 do mundo, depois de não passar da segunda rodada no evento chinês.

BRASIL

Em péssima fase no circuito mundial do tênis, Teliana Pereira perdeu a condição de número 1 do País. Ela descartou seus pontos relativos ao Torneio de Pequim de 2015, onde avançou para a segunda rodada, e caiu do 161º para o 185º lugar com 293 pontos. Quem se aproveitou disso, foi Paula Cristina Gonçalves, agora a melhor tenista do Brasil, após ganhar três posições e se tornar a 166ª colocada com 343 pontos.

Confira o ranking atualizado da WTA:

1º - Angelique Kerber (ALE), 8.390 pontos

2º - Serena Williams (EUA), 7.050

3º - Agnieszka Radwanska (POL), 6.145

4º - Simona Halep (ROM), 5.097

5º - Karolina Pliskova (RCH), 4.450

6º - Garbiñe Muguruza (ESP), 4.366

7º - Madison Keys (EUA), 3.687

8º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 3.540

9º - Johanna Konta (GBR), 3.455

10º - Dominika Cibulkova (ESQ), 3.445

11º - Petra Kvitova (RCH), 3.390

12º - Carla Suárez Navarro (ESP), 3.220

13º - Victoria Azarenka (BLR), 3.061

14º - Venus Williams (EUA), 3.020

15º - Elina Svitolina (UCR), 2.511

16º - Roberta Vinci (ITA), 2.290

17º - Timea Bacsinzky (SUI), 2.188

18º - Samantha Stosur (AUS), 2.145

19º - Elena Vesnina (RUS), 2.122

20º - Barbora Strycova (RCH), 2.070

166º - Paula Cristina Gonçalves (BRA), 343

185º - Teliana Pereira (BRA), 293