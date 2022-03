Torneios de Grand Slam unificam sistema de pontuação para tie-break do último set

Após seguidas controvérsias e críticas, os quatro torneios do Grand Slam do tênis decidiram unificar o sistema de pontuação do tie-break dos jogos que alcançarem o quinto e último set dos jogos. A partir de Roland Garros, no fim de maio, estas competições terão tie-break de 10 pontos no último set dos jogos.

A decisão foi anunciada nesta quarta-feira pelo Grand Slam Board, que reúne as direções das quatro competições: Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open. A medida também foi aprovada pelas diretorias da ATP e da WTA, que organizam os circuitos profissionais masculino e feminino.

"A decisão do Grand Slam Board está baseada no forte desejo de criar maior consistência nas regras do jogo nos torneios de Grand Slam e também de melhorar a experiência para tenistas e torcedores", anunciou o Conselho, em comunicado.

Nos últimos anos, a pontuação do tie-break do último set (5º na chave masculina e 3º set, na feminina) variou a cada Grand Slam. Num dado momento, cada torneio tinha uma regra própria, causando confusão nos próprios jogadores, até mesmo durante a disputa destes tie-breaks. Até mesmo o sérvio Novak Djokovic já se confundiu com estas pontuações.

O Aberto da Austrália já usa o formato de 10 pontos no último tie-break. Roland Garros não vinha usando esse sistema de desempate - para vencer o set final, e a partida, o jogador ou jogadora precisavam abrir dois games de diferença no placar.

A organização de Wimbledon tinha um tie-break tradicional no set final, até sete pontos, quando o jogo alcançava empate de 12/12 no placar da parcial. E o US Open tinha o desempate mais comum, de sete pontos, quando o jogo empatava em 6/6.

"Sob este (novo) formato, se o placar estiver empatado em 6/6, o vencedor da partida será aquele que chegar primeiro aos 10 pontos, com vantagem de dois ou mais pontos no tie-break", explicou o Grand Slam Board.