Granollers surpreende Verdasco e leva título em Gstaad Com uma vitória surpreendente sobre o seu compatriota Fernando Verdasco, o espanhol Marcel Granollers conquistou neste domingo o título do Torneio de Gstaad, na Suíça. Ele bateu o rival por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3, e faturou o seu segundo troféu no circuito da ATP, após ter sido campeão pela primeira vez há três anos, em Houston.