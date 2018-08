Grego surpreende e elimina Djokovic nas oitavas em Toronto

Atual campeão de Wimbledon, o sérvio Novak Djokovic foi surpreendido nas oitavas de final do Masters 1000 de Toronto, nesta quinta-feira. Favorito, o ex-número 1 do mundo foi batido pelo grego Stefanos Tsitsipas, uma das sensações da temporada, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (5/7) e 6/3, em 2h17min de confronto.

Para buscar uma das maiores vitórias de sua carreira, o atual 27º do mundo precisou mostrar precisão e persistência ao longo de todo o jogo. Melhor em quadra, ele poderia ter fechado a partida ainda no segundo set. Mas abusou dos erros no tie-break e viu Djokovic adiar sua derrota.

Tsitsipas, que completará 20 anos na próxima semana, dominou a partida desde o começo. E sua superioridade podia ser constatada pelo bom rendimento no serviço. Ele venceu 84% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço e salvou os dois únicos break points cedidos ao rival. No total, os dois tenistas terminaram com o mesmo número de aces: 11.

Longe de repetir as boas atuações que lhe renderam o troféu em Wimbledon, na grama, Djokovic esteve abaixo do rival nas três parciais. Ele teve o saque sob ameaça por dez vezes, mas acabou sofrendo duas quebras, o que encaminhou o triunfo do jovem grego.

Nas quartas de final, Tsitsipas vai enfrentar o vencedor do duelo entre o russo Daniil Medvedev, que veio do qualifying, e o alemão Alexander Zverev, segundo cabeça de chave da competição.

Mais cedo, o búlgaro Grigor Dimitrov se tornou o primeiro a garantir vaga nas quartas de final ao derrotar o norte-americano Frances Tiafoe pelo placar de 7/6 (7/1), 3/6 e 7/6 (7/4). Seu próximo adversário será o sul-africano Kevin Anderson. O vice-campeão de Wimbledon avançou nesta quinta ao superar o bielo-russo Ilya Ivashka por 7/5 e 6/3.