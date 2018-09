Grego Tsitsipas é surpreendido e cai para francês na estreia em Shenzhen

Um dos principais favoritos ao título, o grego Stefanos Tsitsipas foi surpreendido e caiu logo na estreia do Torneio de Shenzhen. Nesta quarta-feira, o cabeça de chave número 2 do ATP 250 chinês não resistiu ao francês Pierre-Hugues Herbert e perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4).

Número 15 do ranking, o jovem tenista de 20 anos vive má fase. Nos últimos quatro torneios, ele caiu na estreia em três e conseguiu somente uma vitória. Ele já vinha de resultados decepcionantes em Cincinnati, no US Open e em Metz.

Melhor para Herbert, que avançou às quartas de final e segue na briga. Agora, o número 67 do mundo terá pela frente o espanhol Albert Ramos-Vinolas, que passou nesta quarta pelo sérvio Viktor Troicki por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 4/6 e 7/6 (7/3).

Cabeça de chave número 3, o croata Borna Coric também foi eliminado precocemente ao cair para o britânico Cameron Norrie por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (10/8). Sexto favorito, o canadense Denis Shapovalov foi surpreendido e perdeu para o japonês Yoshihito Nishioka em três sets: 7/6 (7/5), 3/6 e 7/5.

CHENGDU

No Torneio de Chengdu, na China, a zebra também apareceu. Cabeça de chave número 2 da competição, o sul-coreano Hyeon Chung perdeu para o canadense Felix Auger-Aliassime por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 5/7 e 6/4.

Quarto favorito da competição, o francês Adrian Mannarino foi derrotado pelo tunisiano Malek Jaziri. O único cabeça de chave a vencer foi o português João Sousa, sétimo, que passou pelo canadense Vasek Pospisil. O australiano Bernard Tomic e o italiano Matteo Berrettini também avançaram.