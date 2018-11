Grego Tsitsipas supera o australiano De Minaur e fatura título do Next Gen Finals

Considerado um dos mais promissores tenistas da nova geração, o grego Stefanos Tsitsipas conquistou neste sábado à noite o título do Next Gen Finals, torneio em Milão que reúne os sete melhores jogadores com menos de 21 anos na temporada e mais um convidado.

O título veio com uma vitória na final da competição sobre o australiano Alex de Minaur, de virada, com parciais de 2/4, 4/1, 4/3 (7/3) e 4/3 (7/3). Neste torneio, cuja primeira edição foi realizada no ano passado, o tenista vence um set ao ganhar quatro games, e não seis, como ocorre em todos os outros eventos da ATP.

Na estreia do Next Gen Finals, em 2017, o troféu de campeão ficou com o sul-coreano Hyeon Chung. Por este título, Tsitsipas também recebeu um cheque de US$ 407 mil de premiação. E o grego ganhou esta competição de forma invicta.

Ainda neste sábado ocorreu a disputa do terceiro lugar do torneio e quem triunfou nesta disputa foi o russo Andrey Rublev, que superou o espanhol Jaume Munar, também de virada, com parciais de 1/4, 4/3 (7/4), 2/4, 4/2 e 4/3 (7/3).

Premiado pela ATP na sexta-feira como o Novato do Ano, Alex de Minaur ainda busca o seu primeiro título pela elite do circuito profissional. Ele já disputou as finais do ATP 250 de Sydney, na Austrália, e do ATP 500 de Washington, nos Estados Unidos, e venceu um torneio da série Challenger na grama inglesa de Nottingham.

Já Tsitsipas conquistou também neste ano o ATP 250 de Estocolmo, na Suécia, e se classificou para outras duas finais na temporada de forma surpreendente, no ATP 500 de Barcelona, na Espanha, e no Masters 1000 de Toronto, no Canadá.