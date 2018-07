Grigor Dimitrov bate atual campeão e fatura título em Bucareste

BUCARESTE - O búlgaro Grigor Dimitrov conquistou neste domingo o título do Torneio de Bucareste e confirmou a sua condição de cabeça de chave número 1. Na decisão do ATP 250 romeno, disputado em quadras de saibro, o 16.º colocado no ranking derrotou o checo Lukas Rosol, número 43 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/1, em 1 hora e 20 minutos.

Rosol era o atual campeão do Torneio de Bucareste, mas acabou sucumbindo na decisão diante de Dimitrov. O búlgaro, agora, passa a acumular três títulos na carreira, sendo dois deles conquistados nesta temporada, em que já havia faturado o Torneio de Acapulco.

Neste domingo, Dimitrov e Rosol fizeram um primeiro set de final equilibrado. O tenista checo começou melhor, abriu 2/0, mas logo o búlgaro devolveu a quebra de serviço. A definição da parcial, então, foi para o tie-break, em que Dimitrov foi superior e venceu por 7/2.

Já o segundo set da decisão foi completamente dominado pelo tenista búlgaro. Dimitrov não teve o seu saque ameaçado e converteu três break points para fechar a parcial em 6/1 e o jogo em 2 a 0. Assim, venceu o duelo inédito com Rosol e assegurou a conquista do título do Torneio de Bucareste.

FEMININO

No Torneio de Stuttgart, na Alemanha, Maria Sharapova levantou o troféu depois de vencer de virada a final contra a sérvia Ana Ivanovic. A russa ficou com a vitória no saibro por 2 sets a 1, com parciais 3/6, 6/4 e 6/1.