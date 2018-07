Grigor Dimitrov supera Thiem em abertura de grupo no ATP Finals

O búlgaro Grigor Dimitrov abriu com vitória o Grupo Pete Sampras do ATP Finals, nesta segunda-feira, ao derrotar o austríaco Dominic Thiem pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 7/5, em um duelo equilibrado de 2h21min de duração na quadra dura e indoor da Arena O2, em Londres.

Em sua estreia na competição que encerra a temporada, Dimitrov buscou a vitória apesar das oscilações no serviço. Ele registrou cinco aces e o mesmo número de duplas faltas. O búlgaro colocou em quadra apenas 54% do seu primeiro serviço, abrindo espaço para ceder duas quebras de saque ao rival.

Thiem, por sua vez, joga o Finals pela segunda vez. E, vindo de um momento irregular na temporada, repetiu as últimas atuações na quadra dura. Alternando bons e maus momentos, o austríaco sofreu mais um tropeço. Agora, ele tem duas vitórias nos últimos oito jogos disputados.

Sua situação no Grupo Pete Sampras (uma homenagem ao ex-tenista norte-americano) só não ficou tão complicada porque ele venceu um set, o que pode ser determinante no desempate da chave nas rodadas seguintes. Thiem ainda enfrentará o belga David Goffin e o espanhol Rafael Nadal no grupo. Os dois vão se enfrentar ainda nesta segunda.

Com o resultado desta segunda, Dimitrov desponta na liderança da chave, com dois pontos. Favorito, Nadal, o atual número 1 do mundo, poderá superar o búlgaro se vencer Goffin em sets diretos.

Já o Grupo Boris Becker tem como líderes o suíço Roger Federer e o alemão Alexander Zverev, que venceram em suas estreias, no domingo. Federer ocupa a primeira posição porque não perdeu sets.