Grigor Dimitrov vence e Dmitry Tursunov perde na estreia em Brisbane

BRISBANE - O búlgaro Grigor Dimitrov estreou com vitória no Torneio de Brisbane, que serve como preparação para o Aberto da Austrália. Nesta segunda-feira, o número 23 do mundo precisou de apenas 58 minutos para derrotar o holandês Robin Haase, 43º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

O próximo adversário de Dimitrov em Brisbane já foi definido. Nesta segunda, o croata Marin Cilic, número 37 do mundo, derrotou o usbeque Denis Istomin, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 6/7 (5/7) e 6/4, em 2 horas e 21 minutos, e agora vai encarar o tenista búlgaro.

Se Dimitrov avançou, o outro cabeça de chave que entrou em quadra nesta segunda foi eliminado. O russo Dmitry Tursunov, número 29 do mundo, perdeu para o norte-americano Sam Querrey, número 46 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. Na segunda rodada, Querrey vai encarar o australiano Marinko Matosevic, que passou pelo francês Julien Benneteau (5/7, 6/4 e 7/6).

Já o finlandês Jarkko Nieminen será o adversário de estreia do suíço Roger Federer após derrotar o australiano James Duckworth por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3) nesta segunda.