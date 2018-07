Grigor Dimitrov vira sobre alemão e vai à 2ª rodada na Suíça

O búlgaro Grigor Dimitrov teve bem mais dificuldade que o esperado, mas garantiu vaga na segunda rodada do Torneio da Basileia nesta quarta-feira. Cabeça de chave número 5, ele levou um susto no primeiro set, mas conseguiu vencer o alemão Alexander Zverev por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/2, em 1h44min de partida.

Número 11 do mundo, Dimitrov entrou com o favoritismo todo do seu lado para pegar o 135.º do ranking, mas foi surpreendido no primeiro set, quando esteve irreconhecível. O búlgaro não mostrou seu melhor tênis em nenhum momento, mas a partir da segunda parcial conseguiu controlar melhor o ímpeto do adversário para vencer.

Com a vitória desta quarta-feira, Dimitrov se classificou para enfrentar na segunda rodada o canadense Vasek Pospisil, número 44 do mundo, que eliminou o finlandês Jarkko Nieminen. Será o primeiro duelo entre eles no circuito da ATP.