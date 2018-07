Guga avalia que boa fase de Feijão pode estimular Bellucci

Bellucci teve uma estreia frustrante no Rio Open e corre o risco de ser ultrapassado por Feijão no ranking da ATP e, assim, perder o título de brasileiro melhor posicionado na lista do tênis mundial.

"O Bellucci tem de melhorar muito o jogo dele. A forma que ele joga. Porque o tenista pode saber bater com a direita, com a esquerda, e sacar bem. Mas, às vezes não sabe o que fazer com isso e a hora", disse Guga, que, no entanto, vê muito potencial no tenista. "Ele tem muito espaço para evoluir, para ser vitorioso, se recuperar. É questão de prática. Se for buscar no histórico, ele já esteve entre os trinta e é novo, pode amadurecer."

Feijão, por sua vez, tem realizado uma boa campanha no torneio carioca - após vencer duas partidas, está nas quartas de final. Antes, foi semifinalista do Brasil Open em São Paulo.

"Acho que essa provocação de disputar com o Feijão pode ajudar. Assim como eu era com o Fininho (Fernando Meligeni). Um faz o outro acreditar. O Bellucci se conseguir melhorar, pode ser um top 10. Mas, precisa quebrar paradigmas", considerou.