Guga confirma exibição contra Moyá em outubro

Anteriormente, o brasileiro enfrentou o espanhol Sergi Bruguera, seu rival na primeira final de Roland Garros, na edição de 2009, e o russo Yevgeny Kafelnikov, no ano passado. Aposentado em 2008, Guga ainda disputou um desafio contra o americano André Agassi, em 2010, no Rio de Janeiro.

Neste ano, Guga enfrentará mais um contemporâneo de suas melhores temporadas no circuito profissional. Assim como o brasileiro, o aposentado Moyá já liderou o ranking da ATP e se sagrou campeão no saibro de Roland Garros.

Quando estavam ativos, os dois ex-tenistas duelaram em sete oportunidades. Guga liderou a série com quatro vitórias, uma delas em solo brasileiro, na disputa da Copa Davis de 1998. O espanhol venceu as últimas duas partidas envolvendo os dois atletas, em 1999 e 2003. Moyá se aposentou em novembro do ano passado, aos 34 anos.