Guga derrota Agassi em jogo comemorativo no Rio

RIO - Gustavo Kuerten não decepcionou a torcida e encerrou com chave de ouro a grande festa montada no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Na noite deste sábado, o brasileiro ganhou o jogo comemorativo contra o norte-americano André Agassi por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/5).

O confronto marcou a celebração de dez anos do título de Guga na Masters Cup de Lisboa, após vitória sobre o próprio Agassi na decisão. Com o histórico triunfo, o brasileiro assumiu na época a liderança do ranking da ATP.

Antes da partida começar, um Maracanãzinho lotado viu imagens marcantes das carreiras de Guga e Agassi. Com o seu ex-técnico Larri Passos nas arquibancadas, o tenista brasileiro ainda foi ovacionado pela torcida e não escondeu que estava emocionado.

Em quadra, evidentemente, os dois ex-tenistas não mostraram a mesma movimentação de seus tempos áureos. Apresentaram, no entanto, certa solidez no saque e tiveram alguns bons momentos. Sobretudo Guga, que relembrou as melhores jogadas da carreira ao obter grandes winners do fundo de quadra, como as bolas paralelas de esquerda.

Parecendo estar melhor preparado fisicamente do que o adversário, o brasileiro confirmou boa parte de seus games de serviço sem maiores dificuldades. Também contou com erros relativamente primários de Agassi para obter algumas chances de quebra. Assim, fechou o primeiro set por 7/5.

Na sequência, o norte-americano voltou pressionando mais e errando menos. A partida ficou mais equilibrada e os dois tenistas alternaram boas jogadas. Melhor para Guga no fim, que ganhou no tie-break e fechou o jogo em 2 a 0 após desperdiçar cinco match points.

O placar, no entanto, era apenas secundário neste dia festivo, que reuniu dois ex-líderes do ranking e, ao mesmo tempo, dois dos tenistas mais carismáticos que já passaram pelo circuito profissional. "Quando jogava com o Guga, eu tinha vantagem porque era mais velho e experiente. Hoje, sou apenas mais velho", brincou Agassi após o jogo.

Guga, por sua vez, foi novamente homenageado na sequência, após Larri, sua mãe, Alice, e seu irmão Rafael entrarem na quadra. Em lágrimas, agradeceu ao carinho de todos. "Obrigado, galera. O mais bacana é poder hoje, como foi em Lisboa, ter as pessoas que mais amo do meu lado. Eu me sinto bastante agraciado não só pelo que conquistei há dez anos, mas por viver tudo novamente ao lado desta torcida, que sempre me deu tanta força", comentou o brasileiro.