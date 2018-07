Guga diz que Agassi é exemplo e comemora reencontro

Um dia antes do reencontro em quadra com Andre Agassi, em partida amistosa que marca a comemoração dos dez anos da conquista da Masters Cup, que colocou Gustavo Kuerten na liderança do ranking da ATP, o brasileiro fez elogios ao norte-americano, classificado como exemplo e referência durante a sua carreira profissional.

"Quando fui aos Estados Unidos pela primeira vez, já fui comprar as roupas coloridas que ele usava. É um cara que me inspirou muito. Depois, ele se tornou um adversário, mas sempre teve uma importância muito grande na minha carreira. Foi um privilégio ser um contemporâneo. Ele continua surpreendendo, sendo um grande exemplo para mim", afirmou Guga.

No sábado, o brasileiro e Agassi vão se enfrentar em partida no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Em 2000, na decisão da Masters Cup, realizada em Lisboa, Guga derrotou o norte-americano. "Não vejo competidor melhor para relembrar a melhor conquista da carreira. Até porque eu venci. Tenho certeza que será uma festa marcante para nós", disse.

Agassi relembrou que o seu primeiro título profissional foi conquistado no Brasil, em 1987, no Torneio de Itaparica, na Bahia. "É muito emocionante estar de volta ao Brasil. O Guga faz parte de um momento importante na minha carreira. E o Brasil representa muito para mim porque foi aqui que venci meu primeiro torneio, em 1987", comentou.

Profissionalmente, os dois tenistas se enfrentaram 11 vezes, com sete vitórias de Agassi e quatro triunfos de Guga. "Fiquei muito impressionado com o caráter do Guga. Já tivemos competições muito intensas e ele sempre foi um grande cavalheiro, nas vitórias e nas derrotas".