Guga fará jogo exibição contra Del Potro em janeiro

FLORIANÓPOLIS - Gustavo Kuerten parece ter gostado da ideia de voltar a jogar tênis, ainda que em partidas amistosas. Depois de vencer dois jogos exibição contra outros jogadores aposentados em 2011, o ex-tenista brasileiro vai começar 2012 jogando contra o argentino Juan Martin Del Potro, também de forma amistosa. Será a primeira vez que Guga enfrentará um atleta em atividade desde que deixou o circuito profissional, em 2008.

O anúncio do jogo contra Del Potro, atual 11.º colocado no ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), foi feito nesta terça-feira, pelo site oficial de Guga. A partida será já no segundo dia do ano que vem, em Punta Del Leste, no Uruguai, e vai fazer parte da Summer Cup, torneio de verão que há sete anos reúne atletas do circuito profissional e convidados e que em 2012 vai acontecer na quadra rápida do Cantegril Country Club.

Campeão do US Open em 2009, Del Potro tem apenas 23 anos e foi derrotado pelo espanhol Rafael Nadal no jogo que decidiu a Copa Davis deste ano, domingo passado, em Sevilha. O argentino e Guga já se enfrentaram uma vez, em 2007, no Masters 1000 de Indian Wells. Na ocasião, Del Potro, aos 18 anos, venceu Kuerten, de 30, por 2 sets a 0, parciais de 7/6(7/5) e 6/2.

Guga já está se preparando para o jogo do dia 2 de janeiro. Nesta temporada, ele participou de dois amistosos. Venceu os espanhóis Carlos Moya (em outubro, em Florianópolis) e Alex Corretja (em novembro, no Rio Champions).