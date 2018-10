Guga faz parceria com empresa de investimentos e fortalece seu instituto

Gustavo Kuerten decidiu entrar no mundo dos investimentos financeiros. O tricampeão de Roland Garros foi anunciado nesta quarta-feira como o novo garoto-propaganda da Genial Investimentos. A parceria comercial prevê o apoio da empresa em seus projetos sociais. E, no futuro, o ex-atleta poderá se tornar sócio da companhia.

"Toda a nossa trajetória na área dos investimentos foi muito bem pensada, pois sempre tivemos a preocupação de cuidar da nossa área financeira na família", disse Guga, que receberá o apoio direto da Genial, plataforma de investimentos do Grupo Brasil Plural, em seus projetos do Grupo Guga Kuerten, como o Instituto Guga Kuerten.

Ao mesmo tempo, o ex-número 1 do mundo vai protagonizar as campanhas da empresa. "Agora, há cerca de um ano e meio, estamos viabilizando essa parceria com a Genial e temos bastante convicção de que esse novo passo trará muito sucesso para nós, para a Genial e para toda uma geração futura, por meio do incentivo à educação financeira", disse Guga. O acordo prevê opção de compra de ações, o que pode tornar Guga em sócio da Genial futuramente.

Co-CEOs da Genial Investimentos, Evandro Pereira e Claudio Pracownik exaltaram a parceria com o ex-tenista. "Sem qualquer campanha anterior, a Genial Investimentos já ocupa a posição de segunda maior entre as plataformas de investimentos no Brasil, espelhando a mesma qualidade de atendimento e ativos disponíveis à alta renda para todos os tipos de clientes. Com o início da campanha, vamos multiplicar essa experiência para um maior número de pessoas", afirma Pracownik.