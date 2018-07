Guga Kuerten vence partida de exibição contra Lapentti Em clima de total descontração entre dois ex-jogadores profissionais, o brasileiro Gustavo Kuerten, ex-número 1 do mundo, venceu neste sábado um jogo de exibição contra o equatoriano Nicolas Lapentti, em São José, região metropolitana de Florianópolis. Em pouco mais de uma hora, Guga derrotou o amigo por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 7/6 (7/5). A partida fez parte do encerramento da Semana Guga Kuerten, que o ex-tenista promove todos os anos.