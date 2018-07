Guga recebe homenagem em encontro de ex-números 1

NOVA YORK - Gustavo Kuerten foi homenageado na noite desta sexta-feira ao lado de outros 18 dos 25 ex-líderes do ranking, em encontro promovido pela ATP, em Nova York, às vésperas do início do US Open. A reunião de tenistas, como Ilie Nastase, Roger Federer e Rafael Nadal, marcou a comemoração dos 40 anos do ranking da ATP.

No encontro, em clima informal, os tenistas foram homenageados com um troféu e um vídeo que exibiu os melhores momentos de cada um no circuito profissional. O brasileiro também foi homenageado por ser um dos que terminaram ao menos uma temporada na liderança do ranking, em 2000, após vencer a então Masters Cup (atual ATP Finals).

"Nem sei o que estou fazendo aqui no meio de tantos campeões. Moro no Brasil, numa ilha, poderia estar surfando, mas descobri o tênis. Encontrei várias pessoas que me incentivaram: meu pai, o Larri (Passos), minha família... O tênis tem um excelente cenário que consegue envolver tanto as pessoas mais experientes quanto as crianças. Acho que vou levar muito tempo para compreender o significado da noite de hoje", declarou Guga.

O tenista catarinense chegou ao topo do ranking em dezembro de 2000, após vencer os norte-americanos Pete Sampras e Andre Agassi na Masters Cup em Lisboa. Ao todo, o tricampeão de Roland Garros, permaneceu 43 semanas na primeira posição da lista da ATP.

Sampras e Agassi foram algumas das ausências na noite passada. Estiveram presentes no evento: Ilie Nastase, John Newcombe, Jimmy Connors, Björn Borg, John McEnroe, Ivan Lendl, Mats Wilander, Stefan Edberg, Jim Courier, Marcelo Ríos, Carlos Moyà, Yevgeny Kafelnikov, Lleyton Hewitt, Juan Carlos Ferrero, Andy Roddick, Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, atual dono da posição de número 1 do mundo. "O tênis não poderia estar em melhores mãos", disse Guga.